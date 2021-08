Kamala Harris promete "compromisso duradouro" dos EUA na Ásia

JN/Agências Hoje às 08:34 Facebook

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, prometeu, no domingo, um "compromisso duradouro" dos EUA com a Ásia, numa altura em que o desastre americano no Afeganistão desperta apreensão entre os países aliados.

"O nosso governo prometeu um compromisso duradouro com Singapura, no Sudeste Asiático e no Indo-Pacífico", disse Kamala Harris, à chegada a Singapura, no domingo, no âmbito de uma visita ao Sudoeste Asiático, que a levará de seguida ao Vietname."Estou aqui porque os Estados Unidos são um líder mundial e levamos esse papel a sério", acrescentou Kamala Harris durante uma conferência de imprensa.

O regresso relâmpago ao poder de militantes islâmicos e o pânico de milhares de afegãos que procuram fugir do Afeganistão, lançaram uma nova sombra sobre o estatuto de superpotência dos EUA.

Muitos países asiáticos, que por muito tempo dependeram da influência ou das forças americanas para a sua segurança, estão à espera de sinais tranquilizadores dos EUA após a retirada caótica do Afeganistão e a tomada dos talibãs.