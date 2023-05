Kemal Kiliçdaroglu: o "Gandhi" anti-Erdogan que quer agitar a Turquia

Adversário de Recep Tayyip Erdogan, que é líder do Partido Republicano do Povo (CHP), apresenta uma postura e retórica totalmente opostas às do rival.

Embora não seja uma figura conhecida internacionalmente, Kemal Kiliçdaroglu é famoso na Turquia por ser um veterano político. No ano que fica marcado pelas eleições com maior peso na História do país, destacou-se como o principal líder da oposição, já que é dirigente do Partido Republicano do Povo (CHP).

Aos 74 anos, enfrenta um dos maiores desafios da carreira, ao tentar destronar Recep Tayyip Erdogan da presidência. No entanto, tendo em conta os resultados da primeira volta, na qual obteve cerca de menos cinco pontos percentuais do que o atual líder de Ancara, o frente a frente de 28 de maio poderá revelar-se um desafio difícil.