Kiev admite retirada militar da cidade de Bakhmut

As chefias militares ucranianas poderão decidir retirar as tropas de Bakhmut (leste), admitiu, esta quarta-feira, um conselheiro do Presidente da Ucrânia, quando as tropas russas prosseguem uma vasta e prolongada ofensiva para capturar a cidade.

"Vamos considerar todas as hipóteses para os nossos militares. Até agora, têm mantido a cidade, mas se for necessário haverá uma retirada estratégica", disse Alexander Rodnyansky, um conselheiro económico do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, citado pela cadeia televisiva norte-americana CNN.

"Não vamos sacrificar todo o nosso povo para nada", acrescentou.

A batalha por Bakhmut, na província de Donetsk, leste do país tornou-se num símbolo da resistência ucraniana e quando os seus defensores têm resistido ao longo de muitas semanas a constantes bombardeamentos, e com as tropas russas a registaram pesadas baixas na campanha pelo controlo da cidade, segundo diversas fontes ucranianas.

Rodnyansky assegurou que a Rússia está a utilizar as melhores tropas do grupo militar privado Wagner para tentar cercar a cidade. Esta empresa militar é dirigida por Yevgeny Prigozhin, com antigas ligações ao Presidente russo Vladimir Putin.

Hoje, Prigozhin disse não detetar sinais de retirada ucraniana da cidade, e admitiu que Kiev esteja pelo contrário a reforçar as suas posições nesse local.

"O Exército ucraniana está a deslocas tropas adicionais e a fazer o que pode para manter o controlo da cidade", indicou Prigozhin. "Dezenas de milhares de soldados ucranianos estão a oferecer uma forte resistência e os combates tornam-se cada vez mais sangrentos".

Fotos recentes de 'drones' mostram a escalada de devastação na cidade, e quando Zelensky já considerou que está "destruída".

Na sequência da invasão da Ucrânia há um ano, a Rússia bombardeou várias cidades e localidades que pretendia ocupar. As infraestruturas energéticas foram outro alvo dos ataques, num aparente esforço para enfraquecer a moral da população e das tropas locais.

Analistas ocidentais citados pela agência noticiosa Associated Press (AP) têm referido que o regresso do tempo quente pode fornecer uma oportunidade a Moscovo para desencadear uma nova ofensiva, e alertam para a possibilidade de um longo conflito.