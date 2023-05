Kiev dá mais um passo rumo ao Ocidente e entra para centro de ciberdefesa da NATO

JN/Agências Hoje às 18:51 Facebook

A Ucrânia entrou para o centro de ciberdefesa da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), anunciou esta quarta-feira aquela estrutura sediada na Estónia, classificando Kiev tal decisão como "um passo importante no caminho" para ingressar no bloco de defesa ocidental.

O Centro de Excelência Cooperativa de Ciberdefesa da NATO (CCDCOE), situado em Tallinn, acrescentou ter também acolhido a Islândia, a Irlanda e o Japão.

"Estamos particularmente felizes por ver a Ucrânia entre nós", declarou o ministro da Defesa estónio, Hanno Pevkur, citado num comunicado do CCDCOE.

"Isso dá-nos uma hipótese única de contribuir simultaneamente para a defesa da Ucrânia da brutal guerra da Rússia e de aprender com o campo de batalha cibernético para aumentar a cibersegurança de todos os membros", sublinhou.

A embaixadora da Ucrânia na Estónia, Mariana Betsa, saudou este "acontecimento histórico" como "um passo importante no caminho para a adesão da Ucrânia à NATO".

O centro -- que atualmente inclui os Estados-membros da Aliança Atlântica e mais oito países -- foi fundado em 2008 na capital estónia.

Especialistas informáticos da Europa e dos Estados Unidos trabalham neste centro cujo objetivo é proteger as redes de informação da Aliança de defesa ocidental.