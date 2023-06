Kiev diz que está a tentar romper linhas russas no leste e sul

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou, esta quarta-feira, que as suas forças continuam a avançar no leste e sul do país, tentando romper as linhas inimigas nas regiões de Donetsk e Zaporijia.

"As nossas tropas estão a avançar através de batalhas extremamente duras", disse a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, acrescentando que, apesar da "superioridade do inimigo na aviação e na artilharia", foram alcançados "sucessos parciais".

De acordo com Maliar, as tropas ucranianas avançaram entre 200 e 500 metros em Bakhmut, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, enquanto na província de Zaporijia, no sudeste do país, as forças de Kiev conseguiram avançar entre 300 e 350 metros nas últimas horas.

A ministra informou que as forças ucranianas continuam a lutar na cidade de Makarivka, na região de Donetsk e uma das sete que Kiev anunciou ter libertado durante a primeira semana da contra-ofensiva.

O controlo dessa vila deverá permitir o avanço rumo ao porto de Berdyansk, na vizinha região de Zaporijia, ocupada pela Rússia e com acesso ao mar de Azov.

O Ministério da Defesa russo confirmou intensos combates em Makarivka e garantiu que conseguiu repelir o ataque de duas companhias de infantaria motorizada, "apoiadas por quatro tanques e 11 viaturas blindadas", alegando que a maioria destas foi destruída.

O Instituto dos Estados Unidos para o Estudo da Guerra (ISW) afirmou que "as forças ucranianas continuaram as operações de contra-ofensiva em pelo menos três direções e alcançaram ganhos territoriais limitados adicionais".

Segundo o porta-voz do Estado-Maior da Ucrânia, Andri Kovalev, as forças ucranianas libertaram três quilómetros quadrados de território nas últimas 24 horas, realizando avanços entre 200 e 1.400 metros em vários setores da frente.

Contudo, o líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, anexada pela Rússia, Denis Pushilin, embora reconhecendo a força do Exército ucraniano, assegurou que as forças russas estão a conseguir conter a contra-ofensiva.

"Sentimos uma grande pressão das formações militares ucranianas", comentou Pushilin, acrescentando que "mesmo no setor sul de Donetsk, um dos mais difíceis, por mais que o inimigo tente, não tem havido progresso".

O Ministério da Defesa da Rússia informou que "durante o último dia, unidades do Exército ucraniano realizaram tentativas malsucedidas de avançar nas frentes do sul de Donetsk, Zaporijia e Donetsk, sofrendo baixas consideráveis", que alegou ultrapassarem 800.

De acordo com números não verificados de forma independente, o Ministério da Defesa russo estima que desde 04 de junho a Ucrânia já sofreu "quase 7.500 baixas, entre mortos e feridos", sem contar as perdas causadas na retaguarda ucraniana pelos ataques russos.