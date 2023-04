Kiev diz que preparação de "contraofensiva" entrou na "fase final"

JN/Agências Hoje às 12:41 Facebook

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, disse, esta sexta-feira, que a "contraofensiva" da Ucrânia entrou "na fase final de preparação", sublinhando que Kiev não vai esperar pela chegada dos blindados Abrams de fabrico norte-americano para iniciar o ataque.

O ministro não forneceu qualquer detalhe sobre a eventual campanha, que classificou como "contraofensiva", além de dizer que pode ser projetada sem os blindados de fabrico norte-americano.

As declarações do ministro da Defesa do Governo de Kiev foram citadas pela agência oficial Ukrinform tendo Reznikov acrescentado que "alguns militares" da Ucrânia estão a terminar a instrução de fogo, de condução de tanques e manejo de "outros equipamentos" que recebidos dos "aliados ocidentais".

Reznikov disse ainda que muitos desses militares que foram enviados para o estrangeiro para receberem instrução já regressaram à Ucrânia.

"Em termos gerais, estamos prontos", disse o ministro da Defesa, adiantando que a Ucrânia ainda não recebeu parte do material militar prometido, mas que não vai esperar pelos blindados de combate Abrams para começar o "novo contraataque" que tem como objetivo libertar "mais territórios ocupados pela Rússia".

"Penso que os Abrams não vão participar na contraofensiva", afirmou o ministro, frisando que os objetivos e o início da campanha vão ser decididos "em última instância pelo Estado-Maior do Exército" ucraniano.

Os Estados Unidos anunciaram na semana passada, na reunião do Grupo de Contacto em Ramstein, Alemanha, que os tanques vão ser enviados inicialmente para bases alemãs, onde as tripulações ucranianas vão receber instrução que se pode prolongar durante os próximos meses.