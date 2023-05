Kiev diz ter recuperado 20 quilómetros quadrados nos arredores de Bakhmut

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, afirmou, esta terça-feira, que as tropas de Kiev recuperaram nos últimos dias cerca de 20 quilómetros quadrados dos subúrbios norte e sul da cidade de Bakhmut.

"As nossas tropas libertaram do inimigo cerca de 20 quilómetros quadrados ao norte e ao sul dos arredores de Bakhmut", escreveu Malyar na sua conta na plataforma Telegram.

"Ao mesmo tempo", continuou a vice-ministra da Defesa, as tropas russas estão a fazer "alguns progressos" dentro da cidade, graças ao uso de artilharia para destruir os edifícios que as forças ucranianas usaram para resistir com táticas de combate urbano.

De acordo com Malyar, os russos enviaram tropas paraquedistas para reforçar as suas forças em Bakhmut.

A vice-ministra insistiu que "os combates pesados continuam com resultados mistos" e elogiou o trabalho dos militares ucranianos na defesa da parte desta cidade no leste da Ucrânia que permanece sob controlo de Kiev.

Malyar também admitiu que a Rússia continua a ter vantagem sobre a Ucrânia em Bakhmut em termos de tropas e armas.

Analistas militares ucranianos sugeriram a possibilidade de que a Ucrânia possa eventualmente ceder o controlo do município de Bakhmut à Rússia enquanto avança pelos flancos para expor as tropas russas ao fogo inimigo dentro da cidade.