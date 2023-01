Kiev e Moscovo trocam acusações de violação do cessar-fogo

JN Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-chefe de gabinete da Presidência da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, acusou esta sexta-feira as forças russas de terem atacado a cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, desrespeitando, assim, o cessar-fogo anunciado ontem por Vladimir Putin.

"Os ocupantes atingiram a cidade com rockets duas vezes", afirmou, citado pela AFP, realçando que, apesar de um prédio ter sido atingido, não há vítimas mortais.

A acusação foi entretanto rejeitada pela Rússia, que assegurou que o seu exército está a respeitar o cessar-fogo decretado pelo chefe de Estado, ao contrário de Kiev.

PUB

"Apesar das forças russas estarem a respeitar o cessar-fogo que começou às 12 horas de 6 de janeiro, o regime de Kiev continuou a disparar artilharia contra centros populacionais e posições do exército russo", garantiu o Ministério da Defesa de Moscovo nas redes sociais.

De recordar que, esta quinta-feira, Putin ordenou um cessar-fogo na Ucrânia nos dias 6 e 7 de janeiro, durante as festividades do Natal ortodoxo. "Atendendo ao apelo de Sua Santidade o patriarca Cirilo, instruí o ministro da Defesa a introduzir um regime de cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto na Ucrânia desde as 12 horas de 6 de janeiro deste ano até à meia-noite de 7 de janeiro", anunciou, em comunicado.