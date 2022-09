Kiev e Moscovo trocam acusações por morte de 11 civis no leste ucraniano

JN/Agências Hoje às 19:36 Facebook

Pelo menos 11 civis foram encontrados mortos numa estrada após a retirada das tropas russas de grande parte da região de Kharkiv, com as duas partes em conflito a responsabilizarem-se mutuamente, indicou a agência noticiosa AFP.

Segundo militares ucranianos, que descobriram os civis alegadamente mortos a tiro e com alguns corpos carbonizados no interior dos veículos, os russos atacaram uma coluna de viaturas.

A AFP não confirmou esta versão de forma independente.

Na quinta-feira, um responsável russo tinha acusado desde Moscovo o exército ucraniano de ter disparado sobre uma coluna de civis na região, provocando 30 mortos, mas sem fornecer mais detalhes.

A coluna com uma dezena de pessoas que a AFP detetou hoje encontrava-se numa estrada que parte da cidade de Kyrylivka, 70 quilómetros a leste de Kharkiv, quando foi alvo de um ataque.

No início de setembro, as tropas de Kiev efetuaram uma contraofensiva no leste e sul da Ucrânia, retomando uma parte considerável do território, em particular na região de Kharkiv.

Os russos abandonaram esta região no início da semana passada.

Perante as dificuldades militares, os soldados russos recuaram em direção a leste e posicionaram-se na margem oposto do rio Oskil, mas os ucranianos conseguiram atravessá-lo, num novo sucesso para Kiev.

Numa tentativa de contrariar esta dinâmica ucraniana, o presidente russo Vladimir Putin decretou uma mobilização parcial de centenas de milhares de reservistas russos.

Kiev acusa regularmente a Rússia pela morte de civis ucranianos desde o início da invasão, e que Moscovo desmente.