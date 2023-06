Kiev intercetou um míssil e 20 drones russos durante a noite

JN/Agências Hoje às 09:08 Facebook

A Força Aérea de Kiev indicou ter abatido um míssil de cruzeiro e 20 drones de fabrico iraniano lançados pela Rússia durante a última noite contra a Ucrânia.

As forças ucranianas conseguiram intercetar um dos quatro mísseis de cruzeiro lançados do Mar Cáspio e 20 'drones' disparados do norte e do sul, informaram as forças ucranianas através do sistema digital de mensagens Telegram.

Três outros mísseis russos atingiram "instalações industriais na região de Dnipropetrovsk" (centro-leste), segundo fontes militares de Kiev.

Rússia diz ter neutralizado nove drones na Crimeia

Moscovo alegou ter neutralizado hoje nove drones na península da Crimeia, anexada pelo Governo russo. "Durante a madrugada e a manhã, nove drones foram detetados sobre o território", escreveu o governador local, Sergei Aksionov, na plataforma Telegram, acrescentando não terem sido registadas vítimas.

"Seis aparelhos foram abatidos por forças antiaéreas", enquanto outros três "foram desativados" antes de aterrar, acrescentou.

De acordo com Aksionov, um dos drones explodiu na aldeia de Dukuchaevo, no centro da península, estilhaçando janelas de várias casas.

Os ataques de drones contra o território russo e a península da Crimeia, anexada em 2014, aumentaram nas últimas semanas, depois de Kiev ter anunciado uma contraofensiva.