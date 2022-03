Kiev pondera cedências enquanto tropas russas intensificam ofensiva

Governo ucraniano admite abertura ao diálogo, mas mantém-se firme na defesa da integridade territorial.

O ataque russo ao território ucraniano já dura há duas semanas, mas o caminho diplomático entre os dois países ainda se mantém aberto. Esta quinta-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia e da Rússia encontram-se na Turquia, com sinais de que a nação liderada por Volodymyr Zelensky está a ponderar considerar algumas exigências feitas por Vladimir Putin.

Ihor Zhovkva, vice-chefe do gabinete da presidência da Ucrânia, admitiu à agência "Bloomberg" que Kiev está disposta a ouvir o que é que Moscovo entende por "estatuto neutral", uma vez que as exigências do Kremlin para colocar um ponto final na "operação militar especial" passam por uma alteração da Constituição para consagrar a neutralidade, o reconhecimento da região da Crimeia como território russo e a aprovação de Donetsk e Lugansk como estados independentes.