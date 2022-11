Kiev prepara estações de aquecimento para situações de emergência

JN Hoje às 13:01 Facebook

Com o inverno à porta, e as infraestruturas energéticas cada vez mais carenciadas, as autoridades ucranianas começam a criar soluções para acolher a população em locais com aquecimento.

As autoridades da capital ucraniana estão a preparar a implantação de cerca de 1000 pontos de aquecimento em toda a cidade, que deverão ser usados pela população em caso de emergência, anunciou, esta quarta-feira, Vitali Klitschko, autarca de Kiev.

"Estamos a considerar vários cenários. O pior cenário será quando não houver fornecimento de eletricidade, água e aquecimento", antecipou ao canal de televisão "Kyiv", de acordo com um comunicado da autarquia.

O responsável revelou ainda que a cidade adquiriu "geradores elétricos" e que se fizeram "reservas de água e tudo o que é necessário para os pontos de aquecimento receberem as pessoas" nos dias de maior frio, já que a Ucrânia é conhecida por vivenciar invernos muito rigorosos.

De acordo com as autoridades locais, os pontos de aquecimento irão estar, na sua maioria, localizados perto de escolas e jardins de infância. Nos locais, a população poderá aquecer-se, beber bebidas quentes, carregar os telemóveis e obter qualquer tipo de apoio necessário.