Kiev recaptura vila em Lysychansk e Rússia perde controlo total de Lugansk

JN Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ucrânia recapturou uma vila perto da cidade oriental de Lysychansk, numa vitória simbólica, que significa que a Rússia deixou de ter controlo total da região de Lugansk, um dos principais objetivos de guerra de Vladimir Putin.

Segundo o governador de Lugansk, Serhiy Haidai, as forças armadas da Ucrânia têm o "controlo total" de Bilohorivka. "É um subúrbio de Lysychansk. Em breve vamos expulsá-lo de lá com uma vassoura", disse, citado pelo jornal britânico "The Guardian". "Passo a passo, centímetro a centímetro, libertaremos toda a nossa terra dos invasores."

Vídeos partilhados no Telegram mostram soldados ucranianos a patrulhar a pé uma rua em ruínas.

PUB

As forças russas ocuparam toda a província de Lugansk nos últimos dois meses e meio. Depois de uma longa e difícil batalha, o estado-maior da Ucrânia decidiu retirar-se em julho das cidades de Sievierdonetsk e Lysychansk.

Nos últimos 12 dias, regimentos ucranianos no nordeste montaram uma contraofensiva, libertando mais de 300 localidades em toda a região de Kharkiv e forçando as unidades russas a fugir. A área recuperada tem metade do tamanho do País de Gales e vai até à fronteira russa.