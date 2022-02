Kiev recebe mais dois aviões com ajuda militar dos EUA

JN/Agências Hoje às 12:06 Facebook

Dois aviões norte-americanos aterraram, esta sexta-feira, na Ucrânia com mais um carregamento de armas destinadas a fortalecer a capacidade defensiva do país face a uma eventual agressão da Rússia.

"Mais 'dois passarinhos' com ajuda militar dos nossos aliados norte-americanos em Kiev. Foguetes antitanque (fabrico norte-americano) Javelin, lança-granadas e munições para as Forças Armadas da Ucrânia", escreveu o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, na sua conta na rede social Facebook, anunciando desta forma a chegada dos dois aviões.

De acordo com o ministro da Defesa da Ucrânia, os dois aparelhos enviados pelos Estados Unidos transportaram 130 toneladas de material bélico.

A ajuda militar norte-americana cresceu consideravelmente nos últimos meses, após o intensificar das tensões entre a Ucrânia e a Rússia que concentra mais de 100 mil soldados perto da fronteira ucraniana.

Entretanto já começaram os exercícios militares russos-bielorrussos, designados como "Determinação Aliada-2022", na Bielorrússia, e as manobras navais da Armada russa no Mar Negro.

A Ucrânia respondeu com o início das manobras "Zamelti-2022" ("Tempestade de Neve").

Oleksii Reznikov disse ainda que durante as manobras ucranianas, os militares vão operar os foguetes Javelin que receberam dos EUA, os mísseis antitanque NLAW de fabrico britânico e os aparelhos aéreos não tripulados (drones) fornecidos pela Turquia.

As manobras ucranianas vão decorrer nas zonas de Rovno, Kovel, Ovreuch, Chernigov, Chuguyev, Sumy, Odessa, Nikolayev e Jerson.

Numa altura em que a Ucrânia e os aliados ocidentais pedem para a Rússia retirar o contingente militar mobilizado junto da fronteira do país vizinho como primeiro passo para desanuviar a atual crise, Moscovo exige o fim do fornecimento a Kiev de armas norte-americanas, do Reino Unido e de outros países europeus.

A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas na fronteira ucraniana para invadir novamente o país, depois de lhe ter anexado a península da Crimeia em 2014.

A Rússia nega qualquer intenção bélica, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança, incluindo garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da NATO.