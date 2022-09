Kiev reivindica reconquista de mais de 20 localidades às forças russas

JN/Agências Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Exército ucraniano disse ter reconquistado esta quinta-feira mais de 20 localidades controladas por Moscovo na região de Kharkiv, onde reclama ter avançado 50 quilómetros nas defesas russas.

"Unidades militares penetraram nas defesas inimigas por 50 quilómetros. Durante as operações ativas em direção a Kharkiv, mais de 20 localidades foram libertadas", explicou Oleksiy Gromov, um oficial ucraniano, durante uma conferência de imprensa.

Na noite de quarta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha anunciado avanços nesta região fronteiriça com a Rússia, cuja capital Kharkiv, a segunda maior cidade do país, resiste às tropas de Moscovo desde o início da invasão, em 24 de fevereiro.

PUB

Zelensky assegurou ainda que, no sul do país, "em certas direções", o exército ucraniano "avançou profundamente nas defesas inimigas, entre dois e várias dezenas de quilómetros", dependendo do setor.

No Donbass, os soldados ucranianos avançaram igualmente dois e três quilómetros em redor das cidades que ainda mantêm sob controlo, Kramatorsk e Sloviansk, recuperando a localidade de Ozerne, que estava em posse dos russos, segundo Gromov.