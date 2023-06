Kiev reivindica retomada de aldeia nos arredores de Donetsk

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

O governo ucraniano anunciou, este domingo, que as suas forças militares recapturaram nas últimas horas a aldeia de Blagodatne, a cerca de 35 quilómetros a sul da cidade de Donetsk.

O anúncio foi feito pelo conselheiro do Ministério do Interior, Anton Gerashenko, no Twitter. "A cidade foi libertada pelo exército ucraniano", anunciou na mensagem, acompanhada de um vídeo das forças ucranianas a colocar a bandeira nacional na fachada do que resta de um edifício semidestruído pelos combates.

Efetivos da chamada 68.ª Brigada de Caçadores Separados Oleksa Dovbush estiveram envolvidos na operação.

Esta unidade publicou na sua página na rede social Facebook fotografias da sua presença na aldeia, que dista cerca de 140 quilómetros a noroeste de Bakhmut, um dos principais focos do atual conflito.

"Os invasores resistiram até ao fim, mas foram incapazes de resistir ao ataque dos imparáveis lobos", segundo a mensagem da unidade, relatada pelo portal de notícias Ukrinform.

A unidade afirma ainda que vários militares russos foram capturados e estão agora a fornecer "informações que contribuirão para novas libertações do território ucraniano".