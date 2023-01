Kiev sanciona 22 russos e proíbe viagens lúdicas a autoridades ucranianas

JN/Agências Hoje às 22:59 Facebook

O Conselho Nacional de Segurança e Defesa (NSDC) da Ucrânia sancionou, esta segunda-feira, mais 22 russos e proibiu viagens para fora do país "para férias ou qualquer outra finalidade não governamental" às autoridades ucranianas, divulgou o presidente Volodymyr Zelensky.

A medida sobre as viagens para fora do país aplica-se a "todos os funcionários do governo central e vários outros níveis do governo local" e ainda "a agentes da lei, deputados populares, procuradores e todos aqueles que trabalharam para o Estado e no Estado", explicou Zelensky no seu habitual discurso noturno dirigido à nação.

"Se quiserem descansar agora, vão descansar fora do funcionalismo público. Os funcionários não poderão mais viajar para o exterior para férias ou para qualquer outra finalidade não governamental", destacou o chefe de Estado ucraniano.

O NSDC decidiu ainda aplicar sanções contra 22 cidadãos russos que "sob o disfarce da espiritualidade apoiam o terror e apolítica genocida", com Zelensky a garantir que o Estado está a fortalecer e continuará a fortalecer a sua "independência espiritual".

Zelensky referiu também que foram tomadas decisões sobre o pessoal, em relação a funcionários de vários níveis em ministérios e outros órgãos do governo central, nas regiões e no sistema de aplicação da lei, sem especificar quais foram.

No entanto, garantiu na mesma mensagem que "a Ucrânia não mostrará fraqueza" e "o Estado não mostrará fraqueza".