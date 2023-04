Kiev volta a ser alvo de ataques russos com "drones" após 25 dias de trégua

JN/Agências Hoje às 13:16 Facebook

A capital da Ucrânia voltou a ser alvo de ataques russos com "drones", com as forças ucranianas a derrubarem oito dos 12 aparelhos aéreos não tripulados, indicou o chefe da administração militar de Kiev, Serhiy Popko.

"Cerca de oito objetos inimigos foram detetados e derrubados quando se aproximavam da capital", num ataque que, segundo as primeiras informações, não provocou vítimas ou danos materiais, precisou Popko numa mensagem publicada na plataforma Telegram, divulgada pelo jornal "Ucrainska Pravda".

Popkop acrescentou que o ataque com "drones" ocorreu após "25 dias de tréguas" à capital e que a tática das forças de Moscovo "não mudou".

"Com o início da escuridão, o país terrorista lançou 'drones' a partir do norte", salientou o representante militar, acrescentando que, de acordo com informações preliminares, "a força atacante utilizou provavelmente um novo lote de drones Shahed iranianos".

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia garantiu igualmente que a Rússia lançou até 12 "drones" Shahed-136/1311 e que oito deles foram abatidos.

Na quinta-feira, a chefe do centro de imprensa conjunto das forças de defesa do sul da Ucrânia, Natalia Humeniuk, adiantou que a Rússia está a intensificar os ataques aéreos contra o país após uma trégua recente, depois de ter recebido um novo lote de drones "kamikaze" de fabrico iraniano.

Humeniuk acrescentou que os drones "Shahed" já foram utilizados pelas tropas russas nas regiões ucranianas de Mykolaiv e Odessa.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

As informações fornecidas pelas partes sobre a situação no terreno, nomeadamente nas frentes de batalha, não podem ser confirmadas de forma imediata e independente.