Kiliçdaroglu enfrenta missão hercúlea perante Erdogan fortalecido

Presidente turco, que ficou a menos de um ponto percentual da reeleição, chega à segunda volta com maioria parlamentar e perspetiva de transferência de votos do terceiro colocado

O final de domingo não foi a noite eleitoral perfeita para Recep Tayyip Erdogan, que pela primeira vez concorrerá numa segunda volta presidencial. No entanto, os resultados estão longe de serem desfavoráveis, já que o presidente turco começa a campanha da segunda volta com a confirmação de uma maioria parlamentar do seu partido e com a perspetiva de receber importantes votos do terceiro colocado. O opositor Kemal Kiliçdaroglu tenta agora não desmobilizar os apoiantes e promete lutar até ao fim pela vitória no escrutínio de 28 de maio.

Segundo resultados apresentados esta segunda-feira pelo YSK, o Conselho Eleitoral Supremo da Turquia, o islamista e conservador Erdogan, do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco), reuniu 49,51% dos votos domésticos, enquanto o social-democrata Kiliçdaroglu, do Partido Republicano do Povo (CHP), ficou com 44,88%. O terceiro colocado, com 5,17%, foi o político de extrema-direita Sinan Ogan, da coligação nacionalista Aliança Ancestral. Muharrem Ince, candidato do Partido da Pátria, que abandonou a corrida presidencial na semana passada, teve 0,44%.