Kiliçdaroglu recebe apoio de líder ultranacionalista para a segunda volta

O líder do Partido da Vitória, Umit Ozdag, confirmou esta quarta-feira o apoio do seu partido ao social-democrata Kemal Kiliçdaroglu para a segunda volta das eleições presidenciais na Turquia, que decorrem no domingo. O líder da oposição vai defrontar o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, que venceu a primeira volta com cerca de 49,5% dos votos.

"Como Partido da Vitória, decidimos apoiar Kiliçdaroglu na segunda volta", declarou UmitOzdag em conferência de imprensa, depois de se ter reunido com Kiliçdaroglu em Ancara. O partido de extrema-direita obteve pouco mais de 2% dos votos nas eleições legislativas que ocorreram na Turquia no dia 14 de maio.

Em simultâneo, nas eleições presidenciais, o partido integrou uma coligação com o Partido da Justiça, também de extrema-direita e, representados pelo ultranacionalista Sinan Ogan, a coligação obteve pouco mais de 5% dos votos na primeira volta, confirmando Ogan como terceiro colocado no escrutínio. Entretanto, Ogan já manifestou oficialmente seu apoio ao atual chefe de Estado.

Na última semana, Kiliçdaroglu endureceu o seu discurso sobre migrações na tentativa de atrair os eleitores nacionalistas, afirmou que enviará "todos os refugiados para casa" em caso de vitória, e acusou Erdogan de trazer "voluntariamente dez milhões de refugiados", sem apresentar provas. Umit Ozdag justificou a decisão de apoiar Kiliçdaroglu pelo facto de o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco), do presidente Erdogan, não ter uma política e propostas claras sobre a questão.

Kemal Kiliçdaroglu tem uma missão árdua para conseguir reverter o resultado da primeira volta, em que alcançou cerca de 45% dos votos, contra os 49,5% da Aliança Popular de Erdogan, que pretende estender por mais cinco anos a sua permanência de duas décadas no poder na Turquia, inicialmente como primeiro-ministro e, desde 2014, como presidente.