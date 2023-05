K.K., o homicida de 13 anos que preparou uma lista de "alvos a abater"

Beatriz Mota Hoje às 17:23 Facebook

Belgrado, capital da Sérvia, acordou "aos tiros" na manhã desta quarta-feira, na sequência de um ataque perpetrado por um jovem de 13 anos, numa escola básica. De acordo com os colegas do adolescente, K.K., como foi identificado pela Polícia, é um "rapaz calmo" e "bom aluno".

Foi por volta das 8.40 horas, horário local (7.40 horas em Portugal), que o jovem atirador entrou na escola onde estudava com a intenção de pôr em prática o plano que preparou durante duas semanas, do qual resultaram nove vítimas mortais, oito delas crianças.

Além das nove mortes, outras sete pessoas ficaram feridas, seis crianças e uma professora. Dois dos menores foram feridos com gravidade, mas a Polícia confirmou de imediato a detenção do jovem atirador.

Quem é o jovem escondido por detrás da sigla "K.K."

K.K. foi a sigla atribuída pelas autoridades ao autor do crime, um rapaz de 13 anos que frequentava o sétimo ano na escola Vladislav Ribnikar.

Nascido em 2009, o atirador tinha aulas extracurriculares de música na escola de Stanković, Belgrado. Em conversa com o jornal sérvio "Nova.rs", o maestro do menor assegurou que o mesmo era "um estudante excecional, extremamente talentoso".

"Não se sabia muito dele, mas tinha boas notas", foi uma das declarações dadas pelos seus colegas quando questionados sobre os comportamentos habituais do jovem. De acordo com testemunhas, o rapaz "parecia calmo e simpático".

A Polícia não conseguiu identificar as motivações do crime, mas o ministro da Educação sérvio, Branko Ruzic, confirmou que K.K. tinha sido vítima de assédio dentro das instalações escolares.

Ataque gerou várias manifestações à porta da escola Foto: OLIVER BUNIC / AFP

Sabe-se também que o jovem tinha o hábito de acompanhar o pai em caçadas, algo que espoletou o interesse pelo passatempo. Na manhã de quarta-feira, K.K. levou as armas do pai, para as quais tinha licença, e saiu em direção àquele que seria o primeiro tiroteio em massa no país desde 2013.

O atirador, que preparava o ataque há pelo menos duas semanas, foi detido pelas autoridades locais, que mais tarde encontraram uma folha suspeita no escritório de casa do menor. Nela, K.K. desenhou ao pormenor uma planta da escola e escreveu o nome de cada uma das vítimas, o que confirma que o crime foi premeditado.

Prisão ou centro de saúde mental?

O detido não pode ser sujeito a julgamento, o que está a suscitar revolta na população. Na Sérvia, a idade mínima para se enfrentar uma acusação é 14 anos, lei que o presidente do país, Aleksandar Vucic, pretende alterar, diminuindo para os 12.

Apesar de não poder ser condenado, o jovem dará entrada num centro de saúde mental que seja adequado, garantiu o chefe de Estado num discurso à população, em que lamentou "o dia mais triste da história moderna do país".

A posse de armas de fogo é alvo de bastante controlo no país, o que explica os níveis extremamente baixos deste tipo de criminalidade. Ainda assim, uma das preocupações dos governadores é a quantidade de artilharia ilegal que foi deixada no país após as guerras dos anos 90.