Kosovo entrega pedido formal de adesão à União Europeia

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, entregou, esta quinta-feira, o pedido formal de adesão à União Europeia (UE) no decurso de uma visita simbólica à República Checa, que exerce a presidência semestral rotativa do bloco comunitário até 31 de dezembro.

Kurti insistiu que a iniciativa constitui um feito "histórico" para a antiga província sérvia e disse que espera receber "quanto antes" o questionário que Pristina deverá preencher para o prosseguimento deste complexo processo, indicou a agência noticiosa Kosova Press, ao relatar a visita.

O responsável do Governo checo para a UE, Mikulas Bek, considerou, por sua vez, que a integração europeia constitui "uma garantia de paz e prosperidade" para toda a região dos Balcãs.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros checo também sublinhou, na rede social Twitter, que este pedido confirma que os cidadãos do Kosovo "veem o seu futuro na UE".

O tratado da UE estipula que a presidência rotativa em curso deve informar os restantes Estados-membros e o Parlamento Europeu. De seguida, caberá aos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 Estados-membros avaliar o dossiê e decidir se solicitam a aprovação de Bruxelas.

Atualmente, cinco Estados-membros da UE (Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre) não reconhecem a independência da antiga província da Sérvia, não sendo ainda claro como será processado o pedido de Pristina.

Geralmente, este processo prolonga-se por meses no Conselho Europeu, e neste caso poderá revelar-se mais complexo devido ao ainda indefinido estatuto internacional do Kosovo.

A ex-província sérvia, com cerca de 1,9 milhões de habitantes e maioria de população albanesa, proclamou unilateralmente a independência em 2008, apoiada pelos Estados Unidos e a maioria dos países da UE.

Para além da Sérvia, a China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, Indonésia, entre outros países, não reconhecem a independência da ex-província sérvia.