Kremlin diz que regiões "independentes" incluem áreas recuperadas por Kiev

A Rússia clarificou, esta terça-feira, que reconheceu a independência das regiões do leste da Ucrânia nas fronteiras de quando estas proclamaram esse estatuto em 2014, o que inclui território atualmente detido pelas forças ucranianas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a Rússia reconheceu a independência das regiões rebeldes "nas fronteiras que existiam quando proclamaram" a sua independência em 2014, aumentando ainda os receios ocidentais de que está iminente uma invasão da Ucrânia.

As forças ucranianas recuperaram mais tarde o controlo de parte de ambas as regiões -- Donetsk e Lugansk - durante um conflito de quase oito anos e que já causou a morte a mais de 14.000 pessoas.

O anúncio surge um dia depois de a Rússia ter dito que reconhecia a independência, sem ter então detalhado exatamente o que considerava serem as fronteiras dessas áreas.

Os deputados russos aprovaram já o acordo assinado pelo chefe de Estado, Vladimir Putin, que prevê a defesa dos territórios separatistas reconhecidos por Moscovo como "independentes".

"O reconhecimento da independência das 'repúblicas populares' de Donetsk e Lugansk e a ratificação dos acordos de amizade, cooperação e de ajuda mútua devem pôr fim ao conflito e à morte dos nossos concidadãos que lá vivem", disse Viatcheslav Volodine, presidente da Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma).

Os líderes ocidentais denunciaram este movimento de Moscovo e disseram que iam decretar sanções contra a Rússia, o que alguns, como a Alemanha, já fizeram e outros, incluindo a União Europeia e o Reino Unido, devem anunciar hoje.

A Rússia acumulou cerca de 150.000 tropas perto da Ucrânia nos últimos meses, e os líderes ocidentais alertaram para a iminência de um ataque, o que Moscovo sempre negou.

Na segunda-feira, comboios de veículos blindados foram vistos a atravessar os territórios controlados pelos separatistas, não tendo ficado claro imediatamente se eram russos.

As autoridades russas ainda não reconheceram nenhum destacamento de tropas para as áreas controladas pelos separatistas no leste da Ucrânia, mas Vladislav Brig, membro do conselho local separatista em Donetsk, disse aos jornalistas que as tropas russas já se tinham deslocado, assumindo posições no norte e oeste da região.

Desde que o conflito irrompeu, após a anexação pela Rússia da península ucraniana da Crimeia, em 2014, que a Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam Moscovo de apoiar os separatistas russos com tropas e armas, acusações negadas pelo Kremlin, que tem alegado que os russos que lutam no leste são voluntários.