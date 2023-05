Soldados infiltrados que atacaram Belgorod foram abatidos, diz Kremlin

JN/Agências Hoje às 14:48 Facebook

A Rússia assegurou ter eliminado o grupo que acusou de atacar a região russa de Belgorod, na segunda-feira, a partir da Ucrânia, naquela que foi a incursão mais séria em território russo desde o início da invasão.

"Durante a operação antiterrorista, com a ajuda de ataques aéreos e de artilharia e com a ação das unidades de defesa da fronteira do Distrito Militar Ocidental, as formações nacionalistas (ucranianas) foram travadas e esmagadas", informou o Ministério da Defesa da Rússia, em comunicado, esta terça-feira.

"Os restantes nacionalistas foram empurrados para o território da Ucrânia, onde os ataques (...) prosseguiram até à sua eliminação total", acrescentou o Ministério, alegando ter matado "mais de 70 terroristas ucranianos".

As autoridades russas voltaram a não fazer um balanço das suas perdas ou danos provocados pelos ataques ucranianos, os mais graves do género em território russo.

A Rússia acusa ainda a Ucrânia de preparar o ataque transfronteiriço, o que Kiev nega, dizendo que foi executado por combatentes russos que se opõem ao Presidente Vladimir Putin.

A operação foi reivindicada na rede social Telegram por um grupo que se apresenta como pertencente à Legião da Liberdade para a Rússia, um movimento russo que luta pelos interesses da Ucrânia e que já tinha afirmado estar por trás de incursões anteriores na mesma região.