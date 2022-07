Kremlin garante mais medidas contra "comunicação social ocidental"

JN/Agências Hoje às 12:12 Facebook

A presidência russa anunciou, esta quarta-feira, que irá dar uma resposta semelhante à proibição do canal de televisão Russia Today (RT) França, na sequência de uma decisão anunciada pelo Tribunal Geral da União Europeia.

"É claro que estamos a tomar e vamos continuar a tomar medidas semelhantes de pressão sobre a comunicação social ocidental que opera no nosso país", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, na sua conferência de imprensa diária. "Também não vamos deixá-los trabalhar no nosso país e, nesse sentido, a nossa posição não será branda", garantiu.

O Tribunal Geral da União Europeia rejeitou hoje um recurso apresentado pelo canal de informação RT France, controlado pelo Kremlin, contra a suspensão de difusão decidida no quadro das sanções europeias contra a Rússia.

O acórdão considera que a "interdição temporária e reversível" de emissões do RT France, a filial francesa do canal noticioso internacional russo, não coloca em causa a liberdade de expressão, como alegava a estação, e é "proporcional", na medida em que é "adequada e necessária" com vista ao cumprimento do objetivo das medidas restritivas impostas pela UE contra a Rússia pela sua agressão militar à Ucrânia.

A suspensão entrou em vigor em 2 de março e afeta as atividades de transmissão do Russia Today e também da agência de notícias Sputnik, afiliada ao Kremlin.

Acusados de serem instrumentos de desinformação e propaganda do Kremlin, estes meios de comunicação, incluindo a sua versão francesa RT France, estão proibidos quer na televisão, quer na internet, tendo o RT France decidido contestar a suspensão das emissões junto do Tribunal de Justiça, argumentando que violava a liberdade de expressão, contrariando a legislação comunitária.

O RT France já anunciou que vai recorrer desta decisão junto do Tribunal de Justiça da UE.