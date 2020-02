Kremlin mede a temperatura do público para proteger Putin

Hoje às 16:39 Facebook

O Kremlin anunciou, esta quinta-feira, que começou a medir sistematicamente a temperatura dos participantes em eventos que contem com a presença do Presidente russo, Vladimir Putin, devido ao novo coronavírus detetado em dezembro na cidade chinesa de Wuhan.

"É uma medida de precaução", indicou o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, à agência de notícias russa Ria Novosti, adiantando que a iniciativa vai afetar todos os participantes em eventos em que Putin esteja presente. Segundo a agência, todos os jornalistas presentes no Kremlin foram sujeitos a uma medição da temperatura antes do início da reunião de hoje do Conselho de Estado.

Altos funcionários citados pela agência russa confirmaram que a medida foi introduzida para impedir a propagação do coronavírus que, até agora, só afetou duas pessoas em território russo.

Esta não é a primeira vez que o Kremlin adota medidas de precaução. No ano passado, Putin levou o próprio copo para um jantar do G20, grupo das maiores economias do mundo.