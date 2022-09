Kwasi Kwarteng na pasta das Finanças e Thérèse Coffey como vice-primeira-ministra

JN/Agências Hoje às 20:19 Facebook

Kwasi Kwarteng foi nomeado ministro das Finanças pela recém-empossada primeira-ministra britânica, Liz Truss, enquanto Thérèse Coffey vai acumular a pasta da Saúde com o cargo de vice-primeira-ministra, foi hoje anunciado.

Kwarteng, até agora ministro da Economia, terá a tarefa difícil de equilibrar o custo das medidas de apoio às famílias e empresas britânicas perante a subida da inflação e do custo da energia e os prometidos cortes fiscais com a necessidade de reduzir a dívida pública.

Formado no colégio elitista de Eton, onde estudaram membros da monarquia, nobreza e políticos, Kwarteng, de 47 anos, é filho de imigrantes do Gana. Foi eleito pela primeira vez em 2010 mas só entrou para o Governo em janeiro.

Para o lugar de "número dois", Truss convidou outra aliada próxima, Thérèse Coffey, até agora ministra do Trabalho e Pensões da equipa de Boris Johnson.

Thérèse Coffey irá acumular com a pasta da Saúde.

Apesar de ser discreta, Coffey desempenhou um papel fundamental na campanha de Truss para liderar o Partido Conservador.

Do lote de postos atribuídos poucas horas após entrar no número 10.º de Downing Street (onde se situam a residência e escritório oficiais do chefe do Governo britânico), Liz Truss também nomeou James Cleverly para a tutela dos Negócios Estrangeiros e Suella Braverman para o cargo de ministra do Interior.

Nascido no sul de Londres de pai britânico e mãe da Serra Leoa, Cleverly, de 53 anos, fez carreira como militar e trabalhou em publicidade antes de ingressar na política, tendo entrado no parlamento em 2015.

Ministro da Educação durante apenas dois meses, após a sangria de demissões no executivo que levou à queda de Boris Johnson, trabalhou antes como secretário de Estado sob Truss quando esta foi chefe da diplomacia britânica.

Suella Braverman foi recompensada pelo apoio a Truss após ser derrotada na eleição, substituindo Priti Patel, que regressa à bancada parlamentar.

A antiga procuradora-geral tem sido uma das vozes mais duras na luta contra a imigração ilegal, que Patel teve dificuldades em controlar.

O pai de Suella Fernandes Braverman era um queniano com ascendência em Goa, enquanto a mãe tem raízes nas ilhas Maurícias.

De fora do Governo, já foi confirmado que ficam os até agora ministros da Justiça, Dominic Raab, dos Transportes, Grant Shapps, e da Saúde, Steve Barclay, apoiantes declarados de Rishi Sunak (o outro candidato finalista nas eleições internas para a liderança conservadora), enquanto a ministra da Cultura, Nadine Dorries, não aceitou a recondução por opção.

Liz Truss foi hoje indigitada primeira-ministra do Reino Unido pela Rainha Isabel II, que lhe pediu para formar um novo Governo após aceitar a demissão de Boris Johnson.

"A Rainha recebeu em audiência" Liz Truss "e pediu que formasse um novo Governo", anunciou o Palácio de Buckingham através da rede social Twitter, momentos depois de publicar uma foto da monarca de 96 anos apoiada numa bengala, apertando a mão àquela que se torna a 15.ª primeira-ministra em 70 anos de reinado.

A audiência teve lugar no Castelo de Balmoral, na Escócia, e não no Palácio de Buckingham, em Londres, como é tradicional, devido aos problemas de mobilidade da monarca.

A transição resultou da eleição interna para a liderança do Partido Conservador iniciada em julho, da qual Truss foi declarada vencedora na segunda-feira com 57% dos votos.

Num breve discurso à chegada à residência oficial em Downing Street, Truss elegeu como áreas prioritárias a economia, a energia e a saúde, prometendo o anúncio de medidas nos próximos dias.

"Estou confiante de que juntos podemos passar a tempestade, podemos reconstruir a nossa economia, e podemos tornar-nos no brilhante Reino Unido moderno que eu sei que podemos ser", declarou.