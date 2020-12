Labirinto burocrático deixa português ilegal e sem trabalho em Inglaterra

Rita Salcedas Hoje às 09:01 Facebook

Português em Inglaterra alega só ter descoberto contumácia este ano. Está há meses a tentar renovar o Cartão de Cidadão caducado para legalizar-se no país e dar solução a problema que se arrasta há meses, quando perdeu o emprego.

Tiago Saianda, a viver desde 2015 na cidade inglesa de Peterborough, está desempregado e em situação ilegal há vários meses por causa de uma contumácia que o impede de renovar o Cartão de Cidadão (CC), de que precisa para residir e trabalhar legalmente no país. Para resolver a situação, o ex-militar da GNR tem de se deslocar ao tribunal português que a iniciou, mas, para viajar, precisa de documento de identificação válido. Sem trabalho, tem contado com as ajudas de familiares portugueses e tentado arranjar forma de vir a Portugal. Até porque só resolvendo a contumácia pode dar nacionalidade portuguesa aos dois filhos pequenos.