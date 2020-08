Laboratório das Forças Armadas britânicas testa inseticida como proteção à covid-19

Rita Neves Costa Hoje às 00:59 Facebook

Um estudo do Laboratório de Ciência e Tecnologia da Defesa britânica mostra que um dos componentes de um inseticida pode proteger contra o novo coronavírus. Contudo, o spray não é garantia suficiente para erradicar o vírus e deve ser usado como um material de proteção, à semelhança do álcool gel.

Em abril, já o canal "Sky News" noticiava: as Forças Armadas britânicas tinham recebido um inseticida com um produto chamado citriodiol, que se acreditava poder oferecer proteção contra o novo coronavírus. Passados quatros meses, os militares continuam a usar o produto e esperam-se que sejam feitos mais testes para comprovar a eficácia. Caso se confirme, o citriodiol poderá ser utilizado como um material de proteção à covid-19, como já acontece com o álcool gel.

Jacqueline Watson, diretora da Citrefine International Ltd, a empresa fabricante do inseticida, tinha já mostrado interesse e vontade em que o governo britânico ajudasse a uma testagem em massa do produto. "O que podemos dizer é que sentimos que há boas hipóteses de o inseticida funcionar contra o vírus, mas é claro que ele precisa ser testado exaustivamente", disse, citada pela "Sky News".

O produto tem sido usado pelos militares britânicos juntamente com outras medidas preventivas como o uso de máscaras. No passado, os inseticidas com citriodiol (óleo das folhas e galhos de eucaliptos) já mostraram resultados positivos para combater outros coronavírus.