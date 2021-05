Laboratório francês Sanofi pode ter vacina até ao final do ano

JN/Agências Hoje às 20:37 Facebook

O laboratório francês Sanofi anunciou esta segunda-feira que a sua vacina está a ter bons resultados nos ensaios clínicos e o seu presidente disse mesmo que este novo medicamento pode começar a ser produzido até ao final do ano.

"A vacina estará disponível, espero, no fim do ano. Assim que os resultados da terceira fase de ensaios forem concluídos e se forem bons, vamos registar a vacina juntos das autoridades norte-americanas e europeias e estará disponível no último trimestre do ano", disse esta segunda-feira Olivier Bogillot em declarações ao canal de televisão BFMTV.

O laboratório Sanofi tem como maior acionista o gigante francês L'Oreal, com o fundo americano BlackRock na segunda posição.

A notícia de uma nova possível vacina é conhecida na altura em que a tendência dos números em França continua a mostrar uma forte diminuição no número de pessoas hospitalizadas.

Desde domingo há menos 214 pessoas nos hospitais, e menos 69 casos graves. Assim, há 22.749 pacientes com o vírus internados e, dessas pessoas, 4.186 estão ainda internadas em unidades de cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas morreram 196 pessoas em França devido a esta doença e houve 3.350 novos casos detetados. Desde o início da pandemia morreram 107.812 pessoas em França.