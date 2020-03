Laboratório oferece medicamento palúdico para tratar doentes com Covid-19

Hoje às 10:39 Facebook

O laboratório francês Sanofi anunciou estar preparado para oferecer às autoridades francesas milhões de doses do anti-palúdico Plaquenil, que podem potencialmente tratar 300 mil doentes, após testes considerados promissores em doentes de Covid-19.

Segundo afirmou um porta-voz do laboratório à agência France-Presse, tendo em conta um estudo com resultados encorajadores, a Sanofi compromete-se em pôr o tratamento à disposição de França e a oferecer milhões de doses, que poderão permitir tratar 300 mil pacientes.

O laboratório disse estar pronto para trabalhar com as autoridades de saúde francesas para "confirmar estes resultados".

O coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China e espalhou-se por mais de 146 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Até o momento, pelo menos 3.326 pessoas morreram de Covid-19 na China entre as 80.881 contagiadas registadas desde o início da epidemia.

Depois da China, os países mais afetados são a Itália, com 2.503 mortes para 31.506 casos, o Irão, com 988 mortes (16.169 casos), a Espanha, com 491 mortes (11.178 casos), e a França com 148 mortes (6.633 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.