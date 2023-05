Laços entre Portugal e Ucrânia "ficarão ainda mais fortes", garante Santos Silva

JN Hoje às 12:51 Facebook

Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, discursou, esta quarta-feira, no Parlamento ucraniano, em Kiev, onde sustentou o apoio de Portugal relativamente à integração da Ucrânia na União Europeia (UE).

"Portugal e a Ucrânia são dois países próximos. Ambos europeus e ambos ocidentais. Com ligações crescentes entre os povos. Esses laços ficarão ainda mais fortes agora, através do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. Portugal apoia esse processo e defende que a União Europeia deve realizar as reformas exigidas por esta nova dinâmica de alargamento", frisou Santos Silva, dirigindo-se aos deputados ucranianos.

Na sequência de uma visita iniciada na terça-feira, o líder do Parlamento português voltou a expressar "a profunda solidariedade do povo português com o povo ucraniano, reafirmando todo o apoio de Portugal à Ucrânia, na sua luta pelo direito inalienável à sua independência e integridade territorial", deixando ainda alguns recados ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"É falsa e inaceitável a ideia de que a Rússia tem qualquer direito histórico ao que já foi o território dominado pelo antigo Império Russo", assinalou, lembrando ainda que "quando uma das partes provoca a guerra, agredindo militarmente a outra parte, esta tem não só direito como o dever de se defender pelas armas".

"A paz passa pelo fim da agressão militar russa e pela retirada incondicional das forças ocupantes do território ucraniano", defendeu.

Santos Silva terminou a intervenção com palavras de apoio em português: "Portugal apoia a Ucrânia. Viva a amizade entre Portugal e a Ucrânia! Viva a Ucrânia!".

Nesta visita, o presidente da Assembleia da Republica está acompanhado por uma delegação parlamentar composta pelos deputados Eurico Brilhante Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Jorge Paulo de Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, João Cotrim de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.