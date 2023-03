Lagartos com lábios: imagem conhecida de dinossauros pode estar errada

Daniela Tender Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um estudo divulgado pela revista científica "Science" revelou que a imagem que temos dos dinossauros pode não ser a mais correta. A reconstrução feita mostra que os tecidos moles ao redor das mandíbulas dos dinossauros assemelham-se mais a lagartos com lábios do que a crocodilos sem lábios.

De acordo com um estudo publicado na revista científica "Science", os dentes semelhantes a adagas de dinossauros terópodes, como o T-rex , não seriam visíveis quando estavam de boca fechada. Ao invés disso, os dentes estavam escondidos atrás de lábios finos e escamosos.

Mark Witton, paleontólogo da Universidade de Portsmouth, cidade em Inglaterra, e autor do estudo, disse que as representações populares de dinossauros estão desatualizadas. "Basicamente, ainda estamos a viver na sombra do 'Jurassic Park' de há 30 anos", referiu.

PUB

Vários investigadores dos Estados Unidos da América e do Reino Unido dizem que o exame realizado a um dente grande de um dinaussauro Daspletosaurus, que passou mais de 500 dias na boca, não revelou evidências de desgaste. Por outro lado, os grandes dentes de crocodilos americanos são descritos como frequentemente corroídos.

O autor do estudo referiu ainda que os dentes dos dinossauros muitas vezes duravam mais de 12 meses antes de serem substituídos, muito mais do que os dos crocodilos, reforçando a ideia de que os primeiros tinham lábios. "Nenhum animal pode reparar ou substituir o esmalte desgastado, mas o esmalte fino dos dinossauros permanece intacto, embora alguns tenham mantido os seus dentes por mais de um ano", explicou.

De acordo com a revista "Science", o esmalte dos dentes nos crocodilos é espesso e mantém-se hidratado porque vivem na água. No entanto, este não é o caso dos dinossauros, nomeadamente os terópodes, pois são dentes cobertos por apenas uma camada fina de esmalte, indicando que esses dinossauros provavelmente tinham lábios com o intuito de manter os dentes protegidos e cobertos de saliva quando fechavam as bocas.

T-rex tinham lábios

Steve Brusatte, professor na Universidade de Edimburgo, referiu que se os investigadores estiverem corretos, o T-rex não teria um sorriso cheio de dentes, mas sim um sorriso gengival, acrescentando que o tecido mole que cobre os dentes não teria a mesma forma que os lábios carnudos.

No entanto, Brusatte disse ainda que o caso não está encerrado. "Suspeito que esses investigadores estejam certos e que os dinossauros tenham mais tecidos moles a cobrir os dentes do que os crocodilos, mas ainda estou em dúvida se eles tinham tanta matéria a cobrir os dentes tal como os lagartos", referiu.