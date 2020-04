"Lagoa azul" pintada de negro para afastar turistas

Hoje às 13:46, atualizado às 14:03 Facebook

Em Harpur Hill, perto da cidade inglesa de Buxton, em Derbyshire, a designada "blue lagoon" ("lagoa azul", graças à cor turquesa) foi transformada num lago negro.

A Policia de Buxton explicou há dias, no Facebook, que despejou um corante negro no espelho de água, por forma a torná-lo menos atrativo. A pedreira abandonada onde a lagoa se encontra tem-se tornado numa atração turística.

O objetivo da operação foi dissuadir os turistas, que, apesar das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, continuavam a juntar-se no lago. Apesar de "pitoresca", a localização é "perigosa" e "esse tipo de encontro contraria as instruções atuais do Governo britânico", pode ler-se na mensagem publicada.

"Com isso em mente, estivemos no local esta manhã e usamos corante aquático para tornar a água menos atrativa. Trata-se de uma tática comum que usamos para reduzir o ASB"