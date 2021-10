Lança granada para dentro de hospital em Luanda para matar a mulher

JN/Agências Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia angolana deteve um homem que lançou uma granada para dentro do Hospital dos Cajueiros, município do Cazenga, província de Luanda, causando dois feridos.

Segundo o diretor-geral do Hospital dos Cajueiros, Daniel Café, o acusado é marido de uma funcionária da unidade sanitária e supostamente pretendia matar a mulher.

"Trata-se de um senhor cuja esposa é funcionária aqui do Hospital dos Cajueiros, ele veio com o objetivo de matar a esposa, mas como foi impedido logo à entrada do hospital pela segurança, fez o lançamento do engenho de fora para dentro", explicou Daniel Café, em declarações à rádio pública angolana.

O diretor-geral da unidade avançou ainda que em resultado da ação, ocorrida no domingo, duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

"Foram logo assistidas no nosso banco de cirurgia e tiveram logo alta, não causou assim tantos danos aqui no hospital", frisou.

Segundo testemunhas ouvidas pela emissora pública angolana, o engenho terá atingido a área de triagem do hospital, tendo danificado vidros e paredes do local, onde se encontravam na altura poucas pessoas.