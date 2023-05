Lápis que terá pertencido a Hitler pode ultrapassar os 90 mil euros em leilão

Robert Sousa Hoje às 20:01 Facebook

O item, com folha de prata e que conta com uma inscrição em alemão - o nome "Eva" e as iniciais "AH" -, terá sido alegadamente oferecido pela companheira de longa data, Eva Braun, ao antigo ditador nazi, e estima-se que poderá ser vendido por um valor entre os 57 e os 92 mil euros.

A venda do lápis, originalmente adquirido por um colecionador num leilão em 2002, ocorrerá na Bloomfield Auctions, em Belfast, na Irlanda do Norte, a 6 de junho, e incluirá ainda um retrato original e assinado por Adolf Hitler e diversos outros itens históricos, como um documento escrito pela Rainha Vitória, datado de 1869, com o perdão a rebeldes irlandeses condenados por traição.

Segundo o "The Guardian", acredita-se que o lápis tenha sido uma prenda de Eva Braun ao líder da Alemanha nazi pelo seu 52.º aniversário, a 20 de abril de 1941. "A importância do lápis pessoal de Hitler reside no facto de que ele ajuda a desvendar um pedaço oculto da história, ao dar uma visão única das relações pessoais de Hitler, que ele manteve escrupulosamente escondidas aos olhos do público", afirmou o diretor da casa de leilões, Karl Bennett, que espera interessados de todo o Mundo.