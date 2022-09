Lar de Taiwan pede desculpa após contratar stripper para militares reformados

JN/Agências Hoje às 07:18 Facebook

Um lar de idosos taiwanês teve de pedir desculpas após contratar uma stripper para fazer um espetáculo para militares reformados em cadeiras de rodas, na quinta-feira passada, durante as comemorações do Festival da Lua.

O Taoyuan Veterans Home, uma instituição estatal para militares reformados, proporcionou os seus residentes um momento erótico no Festival da Lua, um feriado importante na cultura chinesa, no qual são celebradas as colheitas de arroz e trigo do outono.

O vídeo da dança sensual foi filmado por um participante e publicado nas redes sociais, tornando-se rapidamente viral. Uma parte da gravação mostra uma mulher mascarada, de lingerie, a dançar no colo de um idoso.

No entanto, a instituição sentiu-se atingida pelas reações negativas e divulgou um comunicado, segundo o jornal norte-americano "New York Post". "A intenção do evento era entreter os residentes e fazê-los felizes. Lamentamos muito a ofensa que foi causada", lê-se.

Um porta-voz do lar acrescentou que as festas do Festival da Lua foram canceladas nos últimos dois anos devido à covid-19, e, para levantar o ânimo dos residentes, organizaram um espetáculo com uma stripper. A fonte admitiu que as ações da dançarina foram "muito entusiasmadas e ardentes" e que o lar seria "mais cauteloso" no planeamento de eventos no futuro.