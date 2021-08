"Las Kellys": Empregadas de limpeza de hotéis em Espanha preparam "Booking alternativo"

Patrícia Martins Hoje às 13:25 Facebook

Uma associação de empregadas de limpeza de hotéis de Espanha planeia criar uma plataforma que permita realizar reservas apenas em hotéis que respeitem os direitos laborais destas trabalhadoras. A plataforma estará pronta a partir de 2022.

"Las Kellys" é uma associação espanhola que luta por melhorias laborais no setor das limpezas profissionais em hotéis. O desenvolvimento da plataforma de reservas desta associação nasce da ambição das trabalhadoras em obter melhores condições de trabalho, nomeadamente acabar com a terceirização dos serviços de limpeza em hotéis e a subcontratação de empregadas domésticas.

O projeto está ainda a começar, mas Miriam, um membro da associação "Las Kellys" aponta, ao jornal "El Pais" que "a ideia é que quem quiser vir de férias faça a reserva diretamente connosco". Os objetivos da plataforma passam também por promover um turismo que "priorize os direitos humanos sobre os interesses empresariais" e mudar o paradigma que atualmente existe entre os empregadores e os trabalhadores deste tipo de alojamento.

"Queremos mostrar às pessoas e aos próprios empresários hoteleiros que se pode gerar riqueza, mas não à custa dos corpos, dos esforços e da saúde dos trabalhadores", referiu Miriam. Também "queremos incentivar o trabalho estável, para que as mulheres trabalhadoras não se sintam vulneráveis. As empregadas de limpeza devem ter estabilidade no emprego e um contrato digno de trabalho, porque são trabalhadoras essenciais e é, por isso, que a nossa plataforma de reservas não é uma plataforma qualquer", acrescentou um outro membro da associação.

A associação está à procura de financiamento para as despesas no desenvolvimento de um site e de uma aplicação para dispositivos móveis, para aconselhamento jurídico e técnico e também para a divulgação da plataforma, uma vez que nem o governo e nem unidades hoteleiras colocaram ainda em prática a aplicação do "Selo de Trabalho Justo e Qualidade para Hotéis", que foi aprovado pelo Parlamento da Catalunha, em 2018, e que pretende combater a precaridade laboral dos empregados de hotéis.

Por essa razão, a associação "Las Kellys" criou uma campanha de crowdfunding para conseguir alguma ajuda para o financiamento, tendo até agora obtido cerca de 30 mil euros, metade do valor de que precisam para avançar com a plataforma.

A plataforma de reservas prevê entrar em funcionamento a partir de 2022 e apenas vão estar representados hotéis onde a associação "Las Kellys" tem presença e que cumpram os requisitos presentes no "Selo de Trabalho Justo e Qualidade para Hotéis", um documento que premeia os hotéis que cumpram as condições laborais necessárias no setor das empregadas destes estabelecimentos.

O cumprimento da lei de riscos laborais e também do acordo coletivo do setor da hotelaria e do turismo, adequação da carga de trabalho, igualdade salarial entre homens e mulheres ou a promoção da contratação de grupos vulneráveis são alguns dos requisitos que a associação pede para que o alojamento seja considerado "justo" e possa fazer parte da plataforma.