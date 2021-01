Lavagem de roupas associada a poluição do Ártico com poliéster

Rita Salcedas Hoje às 11:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram encontradas fibras de poliéster nas águas do Oceano Ártico. Europa e América do Norte serão a fonte da matéria têxtil, que destrói a vida marinha.

O Ártico está "generalizadamente" poluído por fibras microplásticas que derivam provavelmente da lavagem de roupas sintéticas na Europa e na América do Norte, de acordo com aquele que é, para o jornal britânico "The Guardian", o "estudo mais abrangente" sobre o tema feito até hoje.

A investigação, publicada esta semana na revista "Nature Communications", detetou a presença de microplásticos em 96 das 97 amostras de água do mar recolhidas da região polar - 71 amostras foram retiradas de zonas relativamente próximas da superfície entre a Noruega e o Polo Norte, e junto ao Arquipélago Ártico Canadiano; outras 26 vieram de profundidades de até mil metros no Mar de Beaufort, norte do Alasca. Mais de 92% dos microplásticos eram fibras e, desses, 73% correspondiam a poliéster, ao que tudo indica usado no fabrico de roupas. A maioria das amostras foi retirada de três a oito metros abaixo da superfície, "camada biologicamente importante" onde grande parte da vida marinha se alimenta. É facto conhecido que animais de grande porte como tartarugas, focas e baleias sejam mortas pelo plástico dos oceanos, e não há razões para pensar que o mesmo não aconteça com animais pequenos, dizem os autores do estudo.

"O domínio do poliéster ficou evidente em toda a coluna de água, registando-se a disseminação generalizada das fibras sintéticas nas águas do Oceano Ártico", concluíram os investigadores que detetaram uma média de 40 partículas microplásticas por metro cúbico de água.

Água vem do Atlântico

A maior parte da água que flui para o Ártico vem do Atlântico, havendo, perto desse oceano, concentrações mais altas de fibras microplásticas, que são menos degradadas. "Isto significa que são as fontes de fibras têxteis da Europa e da América do Norte no Atlântico Norte que provavelmente estão a causar a contaminação do Oceano Ártico", considerou Peter Ross, da organização ambiental canadiana "Ocean Wise Conservation", que liderou o estudo. "Com as fibras de poliéster, basicamente criamos uma nuvem em todos os oceanos do mundo", acrescentou.

PUB

Saber mais

Outra investigação recente estimou que, por ano, 3500 biliões de microfibras de plástico provenientes da lavagem de roupas nos Estados Unidos e Canadá acabam no mar, enquanto as microfibras despejadas ao redor do Reino Unido chegam ao Ártico em dois anos.

As recentes descobertas de microplásticos no ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, e no pico do Monte Everest, fazem crer que nenhuma parte do planeta está a salvo dessa contaminação.