Leite português chegou a Bucha e foi distribuído por Volodymyr Zelensky

Durante a visita de Volodymyr Zelensky à cidade de Bucha, onde foram mortos centenas de civis, foi distribuído leite português aos residentes.

As fotografias da visita do presidente ucraniano a Bucha, esta segunda-feira, para entregar ajuda humanitária mostram pacotes de leite português entre os bens entregues.

As imagens, que mostram Zelensky a cumprimentar as pessoas junto a uma banca onde se encontra uma palete de leite português, têm sido amplamente difundidas nas redes sociais.

Além do leite, também se veem na fotografia pacotes de sumo de uma marca portuguesa.

O massacre de Bucha endureceu as críticas do Ocidente à invasão russa da Ucrânia, com acusações de crimes de guerra cometidos pelo regime de Moscovo.