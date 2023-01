Letónia atingida pelas piores inundações em várias décadas

JN / AFP Hoje às 20:13 Facebook

As autoridades da Letónia pediram, este domingo, aos residentes de algumas áreas centrais que deixem as suas casas, diante da ameaça das piores inundações em décadas no país.

"Será impossível tirá-los dali quando a lama gelada invadir as vossas casas", disse o autarca da cidade de Jekabpils, Raivis Ragainis, numa estação de rádio.

Jekabpils, ao lado de Plavinas, são as áreas próximas mais expostas às águas do rio Daugava, que está agora bloqueado por um bloco de gelo vindo da Bielorrússia. "Pedaços de gelo e correntes de água gelada rapidamente tomaram conta da nossa cidade", disse Maris Kodols, morador de Jekabpils, em declarações à AFP, acrescentando que "são as piores inundações desde 1981".

Uma nova barragem foi construída no local há 10 anos, mas começou a ceder no sábado diante da pressão do gelo. Para conter o desmoronamento, escavadoras estão a colocar sacos de areia no local. "Não há garantias de que resista a estas circunstâncias extremas", acrescentou.

O primeiro-ministro, Krisjanis Karins, e o presidente, Egils Levits, convocaram uma reunião de emergência na capital Riga.