Letónia pede aos cidadãos para evitarem viagens à Transnístria

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Letónia está a pedir "de modo veemente" aos seus cidadãos para não visitarem o enclave separatista da Transnístria, na Moldova, e para saírem da região caso ali se encontrem.

A Transnístria é uma pequena região sob controlo de autoridades separatistas pró-Moscovo desde um conflito em 1992 com a Moldova, perto da fronteira com a Ucrânia, havendo agora receios de que a ofensiva militar russa em curso no território ucraniano se possa estender a esta zona.

Na emissão deste aviso à população, a diplomacia da Letónia teve em consideração as ameaças à segurança regional existentes e a recente decisão do parlamento moldavo de prolongar o estado de emergência em todo o país por mais 60 dias.