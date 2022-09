Letónia vai proibir entrada de cidadãos russos

JN/Agências Hoje às 00:33 Facebook

O Governo da Letónia anunciou que vai impedir, a partir de dia 19, a entrada no país de cidadãos russos com vistos de países da União Europeia através da fronteira terrestre entre a Rússia e Bielorrússia e dos países bálticos com a Polónia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros letão, Edgars Rinkevics, indicou no decurso de uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo lituano Gabrielius Landsbergis, que à exceção dos vistos emitidos por motivos humanitários específicos, não serão admitidos os designados titulares com vistos Schengen, "independentemente de o visto ter sido emitido pela Espanha, Alemanha ou qualquer outro".

No entanto, indicou que os viajantes que se encontrem dentro do espaço de livre circulação de Schengen e se desloquem por via terrestre não serão controlados, por exemplo, na fronteira entre a Letónia com a Lituânia.

Em relação aos aeroportos, onde podem existir viajantes da zona Schengen ou de outros espaços geográficos, Landsbergis disse que os quatro países que pretendem uma proibição quase total das viagens de cidadãos russos - os três países bálticos e a Polónia -, anunciarão as regras nos próximos dias.

Rinkevics afirmou que os quatro países vão continuar a pressionar no sentido de ser ampliada a proibição de viagem dos cidadãos russos para todos os países da União Europeia (UE).

Landsbergis, que se deslocou, esta quinta-feira, a em Riga para participar numa cerimónia de entrega de prémios culturais, disse ter discutido com o seu homólogo letão as respostas aos elevados preços da energia, que dispararam na sequência da invasão russa da Ucrânia.