A misteriosa letra Z que se espalha ao ritmo da guerra

Dos tanques que invadem a Ucrânia aos automóveis e às lapelas dos cidadãos russos, a letra Z está a espalhar-se como símbolo pró-guerra, numa campanha de propaganda que está a tomar conta das redes sociais. Apoiantes, vídeos e cartazes multiplicam-se e a guerra está a angariar apoio popular, com os analistas a temer um novo movimento nacionalista. O significado mais consensual para o uso da letra está na expressão "Za pobedy", que significa "para a vitória", ou "Zapad", que quer dizer "Ocidente" e há especialistas a sugerir que serve para identificar tarefas ou escalões. Mas há quem encontre outras mensagens no Z como o alvo principal de Putin, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ou mesmo o "Esquadrão Zorro".

Os vídeos e as fotografias com a marca Z começaram a circular no final de fevereiro e invadem agora o espaço dos cibernautas, usada por apoiantes em diversas áreas, desde jovens e políticos a atletas. Correspondentes da Ucrânia para a rede de notícias estatal Rossiya-24 também mostraram o Z nos seus coletes à prova de balas. Enquanto isso, no terreno, tanques, lançadores de mísseis e outro material bélico chegam à fronteira da Ucrânia com a mesma letra pintada.