Levantada proibição de voos entre Portugal e China. Ligação aérea retomada em agosto

A suspensão das ligações aéreas entre Portugal e China, devido aos casos de covid-19 identificados no último voo direto que partiu de Lisboa com destino àquele país, já foi levantada. No entanto, o primeiro voo será apenas a 26 de agosto.

De referir, contudo, avança a CNN, que a ligação direta, realizada pela companhia aérea Beijing Capital Airlines, só será retomada no dia 26 de agosto.

Não há, para já, qualquer explicação para a demora de um mês no regresso dos voos. Sabe-se apenas que a ligação semanal será feita a partir de Hangzhou - e não de Xian - para a capital portuguesa.

A interdição de voos foi imposta no âmbito da política chinesa de "covid zero", através da qual o país passou a permitir ou interditar as ligações consoante o número de casos de infeção detetados em cada voo internacional.

À semelhança do que já acontecia, em agosto, quando a ligação for retomada, todos os passageiros terão de efetuar um teste à covid-19 à chegada à China. Se no mesmo voo existirem pelo menos cinco casos positivos, a ligação será imediatamente interrompida por um período de duas semanas.