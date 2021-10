Líbano "à beira do caos" fervilha em violência

Ana Sofia Rocha Hoje às 14:48 Facebook

Meandros da investigação à explosão no porto de Beirute espoletaram manifestação com final sangrento. Caso está a ser politizado por elites sectárias libanesas.

Esta semana, o Líbano viveu mais um momento negro na sua história. Seis pessoas morreram em consequência dos tiroteios que marcaram as manifestações convocadas pelos movimentos xiitas Hezbollah e Amal, em Beirute, contra o juiz que está encarregado da investigação à explosão em 4 de agosto de 2020, no porto da capital libanesa.

Simpatizantes do grupo fundamentalista islâmico xiitas e da ex-milícia cristã das Forças Libanesas trocaram tiros no bairro de Tayoune e trouxeram à memória as cicatrizes da guerra civil dos anos 1990, num país onde a longa crise económica e social e o insistente regime de impunidade estão a fazer fervilhar uma crescente corrente de violência.