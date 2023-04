Líder da NATO faz visita surpresa a Kiev

JN Hoje às 10:23, atualizado às 10:39 Facebook

Jens Stoltenberg está, esta quinta-feira, em Kiev. É a primeira visita do secretário-geral da NATO à capital da Ucrânia desde o início da invasão russa a este país, em fevereiro de 2022.

"O secretário-geral da NATO encontra-se na Ucrânia. Iremos divulgar mais informações logo que possível", disse um funcionário da Aliança Atlântica à Associated Presse e que pediu para não ser identificado.

O jornal "Kyiv Independent" publicou imagens de Jens Stoltenberg na Praça de São Miguel, em Kiev, durante uma homenagem aos militares ucranianos mortos em combate.

As fotografias mostraram Stoltenberg com a cabeça baixa em frente ao memorial.

Muitos líderes que já viajaram para Kiev não anunciaram previamente as deslocações por razões de segurança.

A visita de Stoltenberg ocorre 14 meses após a invasão da Rússia e antes de uma esperada contra-ofensiva ucraniana na primavera.

A NATO comprometeu-se a apoiar a Ucrânia na sua luta contra a Rússia. No início deste mês, Stoltenberg convidou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para uma cimeira da NATO em julho. Disse ainda que o presidente russo Vladimir Putin "queria manter a porta da NATO fechada", mas "falhou".