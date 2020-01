Líder da oposição Juan Guaidó preside a sessão paralela do parlamento

Ontem às 23:50 Facebook

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, presidiu, domingo, a uma sessão paralela e improvisada da Assembleia Nacional (AN), não reconhecendo a nova direção do parlamento que se elegeu hoje, liderada pelo deputado Luís Parra.

De acordo com o "secretário acidental" da sessão, Stalin González, 111 deputados formam o quórum necessário para a eleição da uma nova junta diretiva do parlamento, à qual Guaidó aspira a ser reeleito.

Na presença de vários embaixadores, Juan Guaidó declarou "aberta" a sessão, organizada nas instalações do jornal "El Nacional", poucas horas depois de ter sido impedido de entrar no Parlamento, onde o também deputado da oposição Luís Parra se proclamou presidente do hemiciclo, com o apoio dos deputados leais ao Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.