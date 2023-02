Líder do grupo Wagner admite ter criado "quinta de trolls" na Internet

JN/Agências Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do grupo mercenário russo Wagner, Yevgeny Prigojin, admitiu, esta terça-feira, pela primeira vez ser o criador de uma "quinta de 'trolls'", para fazer campanhas de desinformação na Internet.

Conhecido por ser uma figura muito próxima do presidente russo, Vladimir Putin, Prigojin admitiu recentemente ser o líder de grupo de mercenários Wagner, que combate ao lado de forças russas na linha de frente na Ucrânia e em conflitos em África, mas também reconheceu ter procurado interferir nas eleições norte-americanas.

Hoje, Prigojin admitiu também ter criado a Agência de Investigação da Internet, com sede em São Petersburgo, uma empresa apelidada de "quinta de 'trolls'" pela imprensa russa e cujos funcionários foram acusados de realizar campanhas de desinformação na Internet ao serviço do Kremlin.

PUB

"Não fui apenas o único financiador da Agência de Investigação da Internet, mas também a inventei, criei e administrei durante muito tempo", disse Prigojin, citado pelo seu serviço noticioso na rede social Telegram.

De acordo com a versão do líder do grupo Wagner, esta "quinta de 'trolls'" foi criada "para proteger o espaço de informação russo da propaganda grosseira e agressiva das teses anti-russas do Ocidente".

A agência tem sido acusada de ter realizado, através de contas falsas em redes sociais e jornais 'online', campanhas destinadas a defender a política do Kremlin, criticar adversários russos, denegrir a presença francesa em África ou ainda criar discórdia sobre o 'Brexit' e sobre várias eleições norte-americanas.

Em 2018, Washington sancionou vários alegados membros da Agência de Investigação da Internet.