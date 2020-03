Líder do Vox está infetado com o coronavírus

Rita Neves Costa Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Santiago Abascal, líder do Vox, teve resultado positivo no teste de despistagem do Covid-19. Este é o quarto caso de infeção no partido de extrema-direita espanhol.

A informação está a ser avançada pelos meios de comunicação de Espanha e trata-se do primeiro caso de um líder de um partido nacional em Espanha a estar infetado com o novo coronavírus.

Segundo a imprensa, Abascal esteve num evento com Javier Ortega Smith, secretário-geral de Vox, que também teve resultado positivo de Covid-19. Ao todo, o Vox tem quatro casos positivos.